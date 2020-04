Hilfe-Hotline bei häuslicher Gewalt an Frauen

In Klagenfurt tragen auch die Statuen Schutzmasken

Donnerstagmorgen präsentierte sich ein Gesicht des Kiki-Kogelnik-Brunnens in Klagenfurt maskiert. Aufgrund der Corona-Krise gilt ja die Maskenpflicht in Supermärkten, auch für Wartezimmer und Ordinationen wird eine entsprechende Pflicht gefordert. Wer das berühmte Kunstwerk der Kärntner Künstlerin maskiert hat, ist unklar. In der aktuellen Zeit müssen sich offenbar auch Statuen und Brunnen schützen...