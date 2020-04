Wie geht es nach Ostern mit den Schülern weiter?

Noch bis mindestens 26. April wird es an den Schulen keinen Unterricht und in den Betreuungseinrichtungen keinen Regelbetrieb geben. Denkbar wäre auch, dass es zu einer weiteren Verlängerung kommt. Daher feilten das Land Kärnten und die Bildungsdirektion in enger Zusammenarbeit mit den Pädagoginnen und Pädagogen an den Möglichkeiten des Home-Schoolings.