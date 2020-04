Eis wird jetzt bis vor die Haustüre geliefert!

Nur „halbes“ Hotel offen

„Sobald die Bundesregierung grünes Licht gibt, sperren wir auf!“, sagt Babyhotel-Chef Siggi Neuschitzer, der sich mit seinem Betrieb der Tochtergesellschaft der Europäischen Kinderhotels, der Family Select Gruppe, angeschlossen hat. Jetzt tüftelte der Trebesinger einen Plan aus, der den Schutzmaßnahmen in der Coronazeit entspricht: „Jedes zweite Zimmer bleibt frei. Die Ansteckungsgefahr ist somit nicht gegeben.“ Auch beim Frühstück gibt es Änderungen: „Das wird ab jetzt vorbestellt. Wir servieren es dann persönlich zum Tisch. Und die Kinderbetreuung findet nicht mehr in Großgruppen, sondern nur noch in Kleingruppen statt!“ Eröffnen will man im Juni.