Musik als wichtiger Begleiter für Jung und Alt

Unsicherheit, Ängste und Sorgen: Viele von uns sind in der derzeitigen Ausnahmesituation psychischen Belastungen ausgesetzt. Die heilsame Wirkung der Musik kann die Gesundheit von Menschen jeden Alters positiv beeinflussen - egal ob man selbst musiziert oder einfach nur die Lieblingsband hört. Wie Musik gegen Trübsal und Langeweile eingesetzt werden kann und damit der Alltag der ganzen Familie in der Isolation aufgelockert wird, weiß Helene Bichlmann, Musiktherapeutin am Klinikum Schärding.