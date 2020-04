Reisende aus Europa brachten Virus nach New York

Genome des Virus unter New Yorkern analysiert

„Die Mehrheit der Fälle ist klar europäisch“, zitierte die „New York Times“ den Genforscher Harm van Bakel von der Icahn School of Medicine at Mount Sinai, der Mitautor einer der Studien ist. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen dem Bericht zufolge auch Forscher der NYU Grossman School of Medicine - obwohl sie eine andere Gruppe von Fällen untersuchten. Beide Teams hatten seit Mitte März Genome des Virus unter New Yorkern analysiert.