EU genehmigt Österreichs Milliarden-Coronahilfe

Rasche Bereitstellung von finanziellen Mittel jetzt „essenziell“

Schramböck betonte, dass man mit dem wirtschaftlichen Überleben von Unternehmen auch Arbeitsplätze „der Österreicherinnen und Österreicher“ sichern wolle. „Mit dem Fonds über 15 Milliarden helfen wir Betrieben, die von den verordneten Schließungen direkt betroffen sind, und damit all jenen, die von heute auf morgen keine Umsätze mehr haben. Die rasche Bereitstellung von finanziellen Mittel für österreichische Unternehmen, die aufgrund der Corona-Krise schwerwiegende Liquiditätsengpässe haben, ist in dieser Phase essenziell“, so die Wirtschaftsministerin.