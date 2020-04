„Männer in Schutzanzügen holten uns plötzlich ab“

„Anruf bei unerlaubter Türöffnung“

Hier angekommen, entwickelte sich auch die österreichische Sicht der Dinge rund um Covid-19. Um den Grenzschließungen zuvorzukommen und damit wieder an den Dienstort China reisen zu können, startete man die Rückreise. Dort wurde sofort Heimquarantäne verordnet, was bedeutete: „Aufenthalt in der Wohnung, elektronische Tür-Überwachung und Anruf der Staatssicherheit bei unerlaubter Öffnung“, so Peter Neuhuber.