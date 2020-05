Traumata überwinden: Lässt sich jede Wunde heilen?

Es gibt wenig, was das Leben so nachhaltig vergiften kann wie erlittene Kränkungen, Verletzungen und Ungerechtigkeiten. Die Gefühle, die ein Mensch durchmacht, wenn er zu Unrecht für etwas verurteilt, wenn er verlassen, betrogen oder belogen wird, graben sich oft tief in die Seele ein - besonders, wenn er nicht gehört oder getröstet wird oder die Möglichkeit bekommt, die eigene Sicht der Dinge zu vermitteln. Doch jeder kann Frieden finden, wenn er den Schmerz über das, was er erlebt oder vielleicht sogar mit verursacht hat, zu fühlen bereit ist und dem Leben eine neue Chance gibt, machen neue Trauma-Ratgeber Hoffnung.