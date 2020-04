Kramsach und Münster: Zeitungsständer gestohlen

In der Nacht auf Montag stahlen Unbekannte zahlreiche Zeitungsständer in Münster und Kramsach. Sie brachen die Kassen der Ständer auf, entnahmen das Bargeld und ließen die „Überreste“ in der Nähe von Forstwegen in Kramsach (Hagauer Wald) und in Münster (Kronbichl Nähe Rodelbahn, Grünsbach, Grünangerlkapelle) liegen.