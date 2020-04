Regionale Plattform startet

Den kleinen heimischen Betrieben greifen die Arbeiterkammer Salzburg und die Landwirtschaftskammer Salzburg in Kooperation mit der „Krone“ unter die Arme. Heute ging dafür die Plattform kauf-jetzt-daheim.at online, auf der sich Salzburger Bauern und Betriebe vorstellen. Konsumenten erhalten einen Überblick, welcher Betrieb was herstellt und ob die Produkte versendet oder direkt vor Ort abgeholt werden können. „Diese Plattform ist in Österreich einzigartig und eine Win-win-Situation. Bisher hat man keine Übersicht gehabt“, so AK-Präsident Peter Eder. „Die Krise zeigt wie wichtig Regionalität ist. Daher wollen wir die heimischen Betriebe und Konsumenten unterstützen“, sagt Landwirtschaftskammerboss Rupert Quehenberger. Die neue Plattform wird laufend erweitert.