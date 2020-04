Was für Haustierbesitzer jetzt zu beachten ist

Katzen bereits von Corona betroffen

In Belgien wurde in einem Haushalt mit einem Corona-Fall auch eine Katze positiv getestet. Das Tier litt an Atemnot, Erbrechen und Durchfall. Die belgischen Behörden werteten dies als Einzelfall. Klaus Osterrieder, Virologe aus der Veterinärmedizin der Freien Universität in Berlin, berichtete jedoch am Wochenende, es verdichteten sich die Hinweise, dass das Virus vor allem Katzen befallen könne. In einem New Yorker Zoo wurde nun auch ein Tiger positiv auf das Virus getestet, der sich mutmaßlich bei einem Pfleger ansteckte.