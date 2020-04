Das Virus sorgt für Entschleunigung

Mehr als sonst sind in Zeiten wie diesen Familien gefordert, ihren Alltag zu meistern. Es gilt, Lehrer, Animateur und natürlich Mama und Papa für die Kinder gleichzeitig zu sein. Besonders herausfordernd ist die Situation da für Großfamilien oder, wie in Pinkafeld, für alle, die in einem SOS Kinderdorf leben. Umso erstaunlicher da die Aussage von Kinderdorfleiter Marek Zeliska: „Mein Eindruck ist, dass es sogar zu einer Entschleunigung kommt“, sagt er. Fügt aber gleich hinzu, dass es schon einer Neuorganisation bedarf, wenn plötzlich niemand mehr in die Schule geht. Besonders anspruchsvoll sei in dieser Zeit die mobile Betreuung der Familien, in denen es vermehrt zu Krisen komme.