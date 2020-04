BYD verspricht superstarke, supersichere Autoakkus

Erster Einsatz schon im Sommer

Darüber hinaus sollen sich die aus mehreren Zellen zusammengesetzten Batteriepakete durch eine vergleichsweise hohe Leistungsdichte und damit hohe Reichweiten auszeichnen. Im Juni will BYD mit der Limousine Han EV das erste Modell mit Blade-Batterie in China auf den Markt bringen. Sie sprintet nach BYD-Angaben in unter vier Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und kommt über 600 Kilometer mit einer Batterieladung.