Kickl: Maßnahmen lockern, Fokus auf Risikogruppen

Die FPÖ fordert einen „Strategiewechsel“ im Kampf gegen das Coronavirus. Man solle sich künftig verstärkt Risikogruppen widmen, Beschränkungen für die restliche Bevölkerung und die Wirtschaft sollten hingegen gelockert werden, so Klubobmann Herbert Kickl am Mittwoch. Er erneuerte die blaue Kritik am Krisenmanagement der Regierung und meinte, auf etliche Fragen fehlten Antworten.