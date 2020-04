Land informiert über weitere Vorgehensweise

Für Pflege gebe es Unterstützung des Landes. Die Auszahlung von Boni, wie auch in anderen Bundesländern geplant ist, sei auch in Kärnten geplant. Die Entscheidung dafür fällt in der kommenden Woche. Gesundheitsberufe seien im Bezug auf die Ansteckung sehr exponiert. „Bis jetzt ist mir kein Fall bekannt, der sich während der Arbeit angesteckt hat.“ Es werde versucht sofort zu reagieren und entsprechende Verdachtsfälle zu isolieren.