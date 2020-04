Ab heute werden 130 Kärntner zu Tests verpflichtet

Zahl der Corona-Genesenen seit gestern verdoppelt

26 Personen, die Corona hatten, sind inzwischen wieder vollkommen gesund! Das hat der für die Corona-Zahlen in Kärnten zuständige Landespressedienst am Dienstag bestätigt. Die betroffenen Personen gelten offiziell als genesen, ihr letzter Test fiel corona-negativ aus. In Kärnten sind noch 32 Corona-Patienten hospitalisiert, 22 werden stationär und 12 intensiv-medizinisch betreut. Die Zahl der Todesfälle in Tirol, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, hat sich am Dienstag auf 22 erhöht. Im Laufe des Tages verstarb auch ein 68-jähriger Osttirol, der an einer Vorerkrankung litt.