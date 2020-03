Nach Merkel und Johnson: Netanyahu in Quarantäne

Wie bereits einige andere Politiker vor ihm, muss sich nun auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in häusliche Isolation begeben. Ein Mitarbeiter Netanyahus sei nämlich positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte das Büro des Regierungschefs am Montag mit. Mit Netanyahu müssten mehrere weitere Mitarbeiter in Quarantäne, hieß es.