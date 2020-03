170.800 Arbeitslose mehr seit Epidemie-Beginn

Nicht nur die Anzahl der Coronavirus-Infektionen und -Todesfälle steigt weiter an - auch das Arbeitsmarktservice (AMS) vermeldet regelmäßige Horrorzahlen. Vom 15. bis zum 26. März ist die Arbeitslosigkeit in Österreich um rund 170.800 Personen angestiegen, teilte das AMS am Freitagnachmittag mit. Am Donnerstag hatte das AMS ein Plus von 163.200 Arbeitslosen bekannt gegeben.