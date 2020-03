Fleischer und Bäcker beweisen: „Das pack ma“

Die Bäcker sorgen für frisches Brot und Semmeln. Bei der Bäckerei Taumberger geht die Produktion bereits um 23 Uhr los. „Wir sind Systemerhalter“, erklärt Christopher Taumberger, der in Klagenfurt sechs Filialen hat und auch andere Geschäfte beliefert. „Unsere Lieferanten rücken früher aus, um einen Kontakt zu verhindern“, sagt Taumberger, der seine 36 Leute im Unternehmen halten will. Der Verkauf findet hinter Schutzschildern statt. Übrigens: Schaumrollen können einem auch in bangen Zeiten den Tag versüßen.