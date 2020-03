Machtwort von Ludwig: Spielplätze bleiben zu

Hickhack um Öffnung

Am 19. März erklärte das Gesundheitsministerium: „Wichtige Information: Spielplätze und Parks werden nicht geschlossen, sondern bleiben geöffnet.“ Am gleichen Tag meinte die für dieses Thema in Wien zuständige Stadträtin Ulli Sima: „Spielplätze wurden nach Vorgaben des Bundes bereits geschlossen.“