Sorge in Seniorenheim: Mitarbeiterin ist infiziert

Bewohner sind infiziert

Im Altenheim St. Georgen an der Gusen wurde bei einer Bewohnerin das Virus bestätigt. Die Frau hatte zuvor Besuch von einem Mitglied des ortsansässigen Chors bei dem 38 von 44 Sänger infiziert sind. Tests für Bewohner und Mitarbeiter stehen an. Diese wurden Montag auch im Seniorenheim Neuhofen/Kr. bei 98 Bewohnern und 109 Mitarbeitern begonnen. Grund: Zuvor wurde bei zwei Bewohnern das Virus im Spital bestätigt. „Wir haben in Absprache mit der Amtsärztin sofort Maßnahmen ergriffen, Mitarbeiter und Angehörige informiert“, so BH Manfred Hagenauer (Linz-Land).