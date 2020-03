Nach Erdbeben: Der Kampf gegen Atomkraftwerk Krško

Der Landeshauptmann denkt bereits an die Zeit danach und richtet einen Appell an den Bund: „Wir brauchen nach der Krise sofort einen Beschluss, der eine Existenzsicherung für alle und jeden beinhaltet.“ Das ist ein anderer Name für das bedingungslose Grundeinkommen, der Gedanke dahinter ist nachvollziehbar. Kaiser: „Das würde verhindern, dass bei einer ähnlichen Krise Menschen in dramatische finanzielle Situationen kommen.“