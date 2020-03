Erdstöße treffen das Risiko-AKW

Das Kernkraftwerk Krško, 100 Kilometer von Kärnten entfernt, ist Sonntagfrüh erneut an einem Unglück vorbeigeschrammt - haarscharf! Die Erdstöße, die in Zagreb für Leid und Zerstörung gesorgt haben, haben 48 Kilometer vom Epizentrum entfernt das AKW wackeln lassen und an die Belastungsgrenze gebracht.