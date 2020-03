Wiens Gemeinderat tagt unter strengen Vorgaben

Tagesordnung auf Wesentlichstes reduziert

Das Zusammentreffen der Mandatarinnen und Mandatare wird freilich unter geänderten Bedingungen erfolgen, wobei der genaue Ablauf erst am Dienstag in der Präsidiale mit allen Klubs festgelegt werden. Aus jetziger Sicht ist jedenfalls vorgesehen, die Tagesordnung auf das Wesentlichste zu reduzieren. So wird etwa die Fragestunde am Beginn und wohl auch die darauffolgende Aktuelle Stunde entfallen, die Redezeit der einzelnen Fraktionen soll zusätzlich stark begrenzt werden.