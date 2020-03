„Krone“-Leser sagen Helfern „Danke“!

Dass die Wienerinnen und Wiener in diesen schwierigen Zeiten einen kühlen Kopf behalten und sich großteils and die Anordnungen halten, hat die Wiener Polizei der Bevölkerung mit einem Autokorso gedankt, der auch diesesmal mit dem Lied „I am from Austria“ von Rainhard Fendrich musikalisch untermalt wurde. Die „Krone“-Leser möchten sich aber ihrerseits bedanken, denn die aktuelle Krisensituation verlangt zwar uns allen Einiges ab, vor allem aber jenen die nach wie vor ihren Dienst regulär versehen müssen.