Welttag des Buches: Was lesen Sie gern?

Ob in klassischer oder digitaler Variante, Bücher bereichern für viele den Alltag. Durch sie können wir in andere Welten eintauchen, uns Wissen aneignen oder uns ganz einfach unterhalten lassen. Bei der Vielzahl an Genres sollte auch für jede und jeden das Passende dabei sein. Und man muss kein Bücherwurm sein, um ab und zu zu Literatur zu greifen.