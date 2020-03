Kritik: „Schutzausrüstungen für Hausärzte fehlen“

„Hängen in der Luft“

“Wir hängen versorgungstechnisch in der Luft, bekommen auch keine Infos zum aktuellen Stand. Kollegen, die an vorderster Stelle arbeiten, werden nicht in Organisationsprozesse eingebunden. Es gibt keine Kommunikation mit den Behörden, es gibt dort auch keinen Ansprechpartner für uns", so der Allgemeinmediziner.