Wohnung in Flammen: 41-jähriger Wiener tot

Ein 41-jähriger Mann ist in der Nacht auf Dienstag in Wien-Döbling bei einem Zimmerbrand ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 3 Uhr in die Philippovichgasse gerufen. Laut Berufsfeuerwehr schlugen die Flammen bereits etwa eineinhalb Meter in den Gang des Stiegenhauses, aus den Fenstern der betreffenden Wohnung drang dichter Rauch.