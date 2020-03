Xbox Series X: Nun alle Hardware-Fakten bekannt!

Speicher erweiterbar - mit proprietären SSDs

Die neue Xbox wird an der Rückseite einen proprietären Steckplatz zur Speichererweiterung aufweisen, an dem spezielle SSD-Module von Seagate andocken sollen. Weil auf Flash-Speicher statt Festplatten gespeichert wird, soll die neue Konsole ein deutlich höheres Arbeitstempo als ihre Vorgänger schaffen, was die Ladezeiten reduziert und schnellere Wechsel zwischen Spielen erlaubt. Gamer dürfen sich überdies auf Abwärtskompatibilität freuen: Die Xbox Series X soll problemlos Xbox-One-Spiele ausführen und diese in höherer Qualität und Bildrate darstellen können, verspricht Microsoft.