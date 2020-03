Lobnig: „Olympia im Sommer? Verantwortungslos!“

Am Wochenende trainierte die Ex-Europameisterin noch mit dem Boot auf dem Völkermarkter Stausee. Mittlerweile ist der Betrieb ihres Rudervereins eingestellt worden. „Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht“, so Lobnig auf mögliche künftige Einzeltrainings am Wasser angesprochen und betonte: „Wir halten uns natürlich an die Vorgaben.“