Betrunkene versetzt U-Bahn-Fahrgäste in Panik

Am Samstag gegen 18.30 Uhr ist es zu panikartigen Szenen in einer Garnitur der Wiener U-Bahn-Linie U6 in der Josefstädter Straße gekommen. Eine Frau übergab sich am Bahnsteig, schrie in dem Zug danach herum, sie sei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Als würde das noch nicht reichen, hustete und spuckte sie anderen entsetzten Fahrgästen auch noch ins Gesicht.