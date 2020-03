Sarina Nowak: Ist die Plus-Size-Beauty vergeben?

Mittlerweile lebt Nowak teils in New York City, teils in Los Angeles. Schon bei „GNTM“ verriet sie, dass sie einmal dort Karriere machen möchte. Ein Wunsch, der auch in Erfüllung gegangen ist! Außerdem hat die Deutsche eine renommierte Model-Agentur gefunden, mit der sie ihr neues Image perfekt vermarkten kann: Unter anderem hat sie bereits für Khloe Kardashians Marke „Good American“ gemodelt oder lief für die Bademoden-Linie der „Sports Illustrated“ bei der Miami Swim über den Laufsteg.