Coronavirus: Urlaubssperre für 25.000 Polizisten

Mit Stand Donnerstagvormittag sind 304 Coronavirus-Erkrankte in Österreich registriert. Die meisten Fälle gibt es derzeit in Tirol mit 81. Noch am Mittwoch hatte sich die Zahl der Infizierten vor allem in Tirol massiv erhöht. Einen Sprung an bestätigten Fälle hatte es auch in Oberösterreich gegeben.