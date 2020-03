Eltern fordern Regelung für Entgeltfortzahlung

Für Kometter ist es „nicht so schlecht“, dass die Eltern individuell entscheiden können sollen, ob sie eine Betreuung für ihre Kinder brauchen oder nicht. Immerhin gebe es sicher Fälle, in denen etwa ältere Geschwister die Aufsicht übernehmen könnten. „Das hat es ja früher auch gegeben“, so Kometter.