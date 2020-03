Olympia-Verschiebung? 2021 oder 2022 als Ersatz

Sollten die Olympischen Sommerspiele wegen der Coronavirus-Epidemie heuer in Tokio nicht stattfinden können, ist eine Verschiebung um ein oder zwei Jahre die wahrscheinlichste Variante. Diese Einschätzung gab mit Haruyuki Takahashi einer von mehr als ein Dutzend Mitgliedern des Exekutivkomitees für die Ausrichtung von Tokio 2020 bekannt. In Japan gibt es aktuell rund 1.300 Coronavirus-Fälle. Aktuell sieht das IOC die Austragung der Spiele nicht in Gefahr.