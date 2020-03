Austria hadert: „Nullnummer ist eine Niederlage!“

„Die Spiele werden nicht leichter werden. Keine Mannschaft will etwas mit dem Abstieg zu tun haben. Wir selbst müssen schauen, dass wir das so schnell wie möglich schaffen“, sagte der 18-jährige Wimmer dazu. Torhüter Patrick Pentz, der selbst nach einer Einlage in Kung-Fu-Manier gegen Pak Kwang-ryong verwarnt wurde, wusste: „Jede Mannschaft wird so auftreten wie St. Pölten. Wir müssen uns mit dieser Rolle anfreunden.“ Schon kommenden Samstag tritt die Austria wieder zu Hause an. Gegner Admira schaffte gegen Altach ein Erfolgserlebnis.