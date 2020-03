Eishockey: Frauen-WM wegen Coronavirus abgesagt

Die Eishockey-Weltmeisterschaften der Frauen in Kanada und Frankreich sind wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Die A-WM war von 31. März bis 10. April in Halifax und Truro geplant gewesen, die WM Division 1A mit Österreich von 12. bis 18. April in Angers. Die Entscheidung sei per Telefonkonferenz getroffen worden, teilte der Eishockey-Weltverband (IIHF) am Samstag auf Twitter mit.