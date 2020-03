„Manche haben 200 Patienten an einem Nachmittag“

„Die Kassenärzte in Wien sind extrem überlastet, die Bevölkerung ist explosionsartig gewachsen in den letzten Jahren“, klagt Szekeres über den Ärztemangel in der Bundeshauptstadt. Die Zahlen sprechen für sich: Von 5435 niedergelassenen Ärzten in Wien im Jahr 2019 waren nur 1627 Ärzte mit Kassenverträgen. „Ich kenne Kassenärzte, die mir erzählen, dass an einem Nachmittag bis zu 200 Patienten ihre Ordination besuchen.“