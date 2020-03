Heer: „Einmal ganz tief in die Taschen greifen“

Die finanzielle Lage des Bundesheeres ist weiterhin prekär, schon nächstes Jahr schrumpft das Budget wieder. Die Regierung will dafür die Anzahl tauglicher Männer erhöhen, der Antrag für die Teiltauglichkeit wird kommende Woche im Ministerrat behandelt. So sollen in Zukunft nur noch geistig oder körperlich Behinderte als untauglich eingestuft werden. Jene Teiltauglichen sollen dann im Rahmen ihrer Möglichkeiten für leichtere Tätigkeiten eingesetzt werden.