Wählscheiben-Handy jetzt als Bausatz erhältlich

Am Anfang stand die Idee, ein Mobiltelefon zu bauen, mit dem man ausschließlich telefonieren kann. Kein Touch-Display, keine Kamera, keine Musik, keine Spiele, kein Internet. Stattdessen wollte Justine Haupt, Ingenieurin am Brookhaven National Laboratory in New York, unbedingt eine Wählscheibe haben, wie man sie von alten Festznetztelefonen kennt. Bald war aus Open-Source-Hardware und mithilfe eines 3D-Druckers ein erster Prototyp gebaut, inklusive LED-Akkustandsanzeige, einigen Schnellwahltasten und einem E-Paper-Display, das etwa verpasste Anrufe anzeigt.