Mutter lotste Helfer zu schwer verletzten Sohn

Eine Fraktur des Unterschenkel sowie des Sprunggelenkes erlitt der 57-Jährige bei einem Forstunfall in Hirschbach im Mühlkreis. Der Mühlviertler zog um 11.20 Uhr ein vier Meter langes Bloch mit einer Funkseilwinde in Richtung Zugmaschine. Dabei ging er neben dem Baumstamm her.