US-Vorwahlen: Auch Warren zieht Kandidatur zurück

Twitter-Duell der Milliardäre

Kurz danach lieferten sich Bloomberg und Trump ein Duell auf Twitter, in dem der Amtsinhaber seinem ehemaligen Herausforderer vorwarf, er habe nicht was es brauche, um Präsident zu werden. Bloomberg antwortete mit einem kurzen Video aus dem Film „Star Wars“ und der vielsagenden Botschaft: „Ich sehe dich bald, Donald.“ Es ist davon auszugehen, dass der schwerreiche ehemalige Bürgermeister von New York von nun an die Kampagne von Joe Biden mit sehr viel Geld unterstützen wird.