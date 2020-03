„Förderungen für jene, die Tierschutz einhalten“

Es brauche hier entsprechende rechtliche Eingriffe; anders sei eine Verbesserung der Situation nicht möglich. Die Landesrätin fordert in diesem Zusammenhang auch für die nächste Periode der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 2020 plus, dass in Zukunft die Mitgliedsstaaten der EU ihre Agrarförderungen viel mehr auf das Tierwohl abstimmen und einem „Tierschutz-Check“ unterwerfen: „Tierschutz muss bei der Fördervergabe eine viel größere Rolle spielen. Jene, die sich an Tierschutzauflagen halten, sollen belohnt werden“ Es braucht klare Kriterien und entsprechende Anreize für einen besseren Tierschutz.