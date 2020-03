CarinthiJA 2020: Ein Akt gegen Nationalismus

„Heuer beginnt das Kärntner Jahrhundert“

Landeshauptmann Peter Kaiser beleuchtete die vielen Krisen, die unser Land zu bewältigen hatte, von der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs bis zum Hypo-Desaster. Kaiser: „Doch heuer, 100 Jahre nach der Volksabstimmung, beginnt das Kärntner Jahrhundert!“ Die Zeiten hätten sich geändert - und das Klima in unserem gemeinsamen Kärntner Haus sei ein Gutes, so Kaiser, der auch Passagen seiner Rede in Slowenisch hielt.