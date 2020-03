IAA zieht um nach München: Tauscht BMW das Logo?

Beim Thema Automessen bleibt nichts, wie es war, nur weil es immer so war. Die Messen verlieren grundsätzlich an Bedeutung, der Genfer Salon wurde wegen eines Grippe-Virus abgesagt, die IAA wird nicht mehr in Frankfurt stattfinden. Sondern: in München. Für das Messe-Heimspiel will BMW sogar die Markenlogos auf dem 101 Meter hohen „Vierzylinder“, dem Verwaltungsgebäude, durch IAA-Logos ersetzen.