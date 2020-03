Wiener Wahrzeichen als Genuss-Hotspot der Stadt

Ein Tipp: Regelmäßig stehen Specials auf dem Programm, wie etwa ein Brunch über den Dächern Wiens oder - wie das nächste Mal am 8. April - „Top of Vollmond“, die Vollmondnacht im Turmcafe. Gäste können dabei mit Astrologin Barbara Weninger die Sterne befragen und ihre persönlichen Planetenkonstellationen zu Liebe, Partnerschaft und Erfolg analysieren. Alles, was man dazu braucht, ist Ihre genaue Geburtsuhrzeit. Weiters erwarten die Gäste heuer saisonale Themenwochen und Events im Donaubräu. Auch für die jüngsten Gäste ist gesorgt: Am Ostersonntag findet erstmalig im Donaubräu ein Kinderosterfest mit Besuch vom Osterhasen und kreativen Spielestationen statt.