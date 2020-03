Frontex billigte Soforteinsatz in Griechenland

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat am Montag einen sogenannten Soforteinsatz in Griechenland gebilligt. Angesichts der sich schnell entwickelnden Situation an der griechischen Grenze mit der Türkei habe man dem Einsatz zugestimmt, teilte der Frontex-Chef Fabrice Leggeri in einer Aussendung mit.