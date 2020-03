Tränengas und Blendgranaten gegen Migrantenansturm

Nach Krisensitzung höchste Alarmstufe in Griechenland

Angesichts des massiven Andrangs rief Griechenland die höchste Alarmstufe aus. Unter anderem sollen die Patrouillen an Land und zu Wasser im Nordosten des Landes verstärkt werden, wie Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Sonntagabend nach einer Krisensitzung des nationalen Sicherheitsrats in Athen mitteilte. Zur Abschreckung werden in der Ostägäis von der Armee Schießübungen durchgeführt, Griechenland will außerdem einen Monat lang keine neuen Asylanträge mehr annehmen. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex erwartet unterdessen, dass sich die Lage weiter zuspitzt.