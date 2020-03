Ex-Freundin niedergestochen: 16-Jähriger in U-Haft

Das Landesgericht für Strafsachen hat am Montag über einen 16-jährigen die U-Haft verhängt, der am Donnerstagabend in Wien-Floridsdorf seine gleichaltrige Ex-Freundin niedergestochen haben soll. Das teilte Gerichtssprecherin Christian Salzborn mit. Gegen den Burschen wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Das Mädchen befindet sich nach wie vor in kritischem Zustand.