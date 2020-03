Mädchen nach Attacke weiter in kritischem Zustand

Mindestens 30-mal hat ein 16-jähriger Verdächtiger - wie berichtet - am Donnerstagabend in Wien auf seine gleichaltrige Ex-Freundin eingestochen sowie eingeschlagen und ihr dabei schwerste Verletzungen beigebracht, ehe er die Flucht ergriff. Die Jugendliche befindet sich nach dem Angriff weiterhin in kritischem Zustand, wie es am Samstag hieß. Die Ermittlungen und Befragung des dringend Tatverdächtigen sind indes noch im Gange.